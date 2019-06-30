В Судане проходят многотысячные протесты против военных властей страны
Несколько десятков тысяч человек вышли на протесты в разных городах Судана с призывом военных передать власть гражданскому правительству.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
На крупной акции в Хартуме полиция была вынуждена неоднократно применить слезоточивый газ.
В апреле в Судане произошел военный государственный переворот. Новая власть открыла уголовное дело против президента Омара аль-Башира.
После переворота в стране начались массовые протесты. В июне на них погибли как минимум 100 человек.