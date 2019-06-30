В Судане проходят многотысячные протесты против военных властей страны Вчера, 19:05 469 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Umit Bektas Протесты в Судане REUTERS/Umit Bektas

Несколько десятков тысяч человек вышли на протесты в разных городах Судана с призывом военных передать власть гражданскому правительству.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.

На крупной акции в Хартуме полиция была вынуждена неоднократно применить слезоточивый газ.

В апреле в Судане произошел военный государственный переворот. Новая власть открыла уголовное дело против президента Омара аль-Башира.

После переворота в стране начались массовые протесты. В июне на них погибли как минимум 100 человек.