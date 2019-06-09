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В Судане начались забастовки по всей стране

Сегодня, 15:44
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В Судане начались забастовки по всей стране - фото

REUTERS/Stringer

Протесты в Судане

В Судане оппозиция начала акцию гражданского неповиновения, которая должна закончиться только после того, как к власти придет гражданское правительство, передает DW.

«Последовательное неповиновение — это то, что повергнет их сердца в ужас и поможет нам победить», — заявили представители профсоюза Ассоциация профессионалов Судана (SPA) на странице организации в Twitter.

В забастовке не участвуют лишь врачи и персонал, осуществляющий уход за больными.

Забастовки в Судане началась после того, как оппозиции и военному совету не удалось достичь компромисса в вопросе о составе переходного совета.

Военный совет пришел к власти в Судане, после того как свергли Омара аль-Башира в апреле 2019 года.

В середине мая оппозиция договорилась с военным советом о том, что на протяжении трех лет страной будет управлять переходный совет из представителей военного совета и членов оппозиционного движения.

Однако сторонам так и не удалось договорится кто возглавит совет. По данным министерства здравоохранения Судана, в результате столкновений погиб 61 человек.

Теги:   Судан

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