В столице Сомали прогремел взрыв: 14 погибших

При взрыве пострадали пешеходы и уличные торговцы

В четверг, 22 марта, в столице Сомали Могадишо прогремел взрыв, в результате погибли по меньшей мере 14 человек, еще десять получили ранения.

Об этом сообщает AP со ссылкой на заявление представителя министерства безопасности Сомали.

По предварительным данным, на оживленной дороге возле отеля Weheliye взорвалась начиненная бомбами машина. В результате пострадали пешеходы и уличные торговцы.

Пока никто не взял ответственность за нападение.

Напомним, что 23 февраля в столице Сомали Могадишо во время взрывов двух автомобилей погибли 45 человек. Ответственность за нападения взяла на себя группировка Аш-Шабаб, связанная с Аль-Каидой.