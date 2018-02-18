В столице Болгарии прошел марш неонацистов

Вечером в субботу, 17 февраля, сотни участников ультраправых и неонацистских организаций прошли маршем по центру болгарской столицы Софии в память о нацистском генерале Христо Лукове, сообщает Reuters.

Участники акции в черной одежде устроили факельное шествие. Они положили венки у дома, где жил Луков - военный министр Болгарии в 1935-1938 годах, лидер Союза болгарских национальных легионов и активный сторонник альянса с Третьим рейхом.

К маршу в Софии присоединились члены ультраправых организаций из Германии, Швеции, Венгрии и Эстонии.

В то же время сотни человек приняли участие в контр-акции под лозунгом "Нет нацистам на улицах" за несколько часов до неонацистского марша. Благодаря присутствию полиции обе демонстрации обошлись без происшествий.

Городские власти Софии запретили проводить шествие, но ультраправые оспорили это решение в суде. Международную петицию о запрете неонацистского марша подписали 178 тысяч человек.

Напомним, что в ноябре 2017 года неонацистский марш прошел в Варшаве.