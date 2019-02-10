В Стокгольме произошел взрыв: один погибший Сегодня, 18:59 845 Цей матеріал також доступний українською EPA Полиция не связывает взрыв с терроризмом EPA

В столице Швеции Стокгольме произошел взрыв, в результате которого погиб человек, который, по предварительным данным, хотел установить взрывчатку в доме, сообщает Expressen.

Шведская полиция подтвердила, что взрыв произошел в жилом доме в Верберге в Шаргольмене, к югу от Стокгольма. Вероятно, погибший мужчина сам себя подорвал.

Спасательная служба вместе с полицией устанавливает, что именно привело к взрыву. Между тем спасатели эвакуировали жителей соседних домов.

Представительница шведской полиции Анна Вестберг сообщила, что они не связывают взрыв с террористическими действиями.