В Стамбуле загорелась больница

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В больнице Стамбула начался масштабный пожар
Фото: cnnturk.com

В больнице Стамбула начался масштабный пожар

В четверг, 5 апреля, в исследовательско-образовательной больнице Таксим в Стамбуле (Турция) вспыхнул сильный пожар, из здания эвакуировали пациентов и посетителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местный телеканал NTV.

По предварительной информации, огонь охватил несколько этажей больницы. Здания в непосредственной близости от пожара также были эвакуированы.

Предварительно установлено, что пострадавших при пожаре нет. На месте работают пожарные. Огонь взят под контроль.

Местные СМИ сообщили, что пожар начался на крыше больницы и быстро распространился по внешней облицовке здания.

Напомним, что 5 апреля в Турции в университете Османгази в Эскишехире произошла стрельба, по предварительным данным четыре человека погибли. 

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