В США запустят самый длинный авиарейс в истории страны

Расстояние между городами составляет почти 8,2 тысячи километров

В США откроют авиасообщение Бостон (штат Массачусетс)-Гонолулу (Гавайи), которое станет самым длинным прямым внутренним авиарейсом в истории страны. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на гавайские авиалинии.

С 4 апреля 2019 года авиакомпания запустит самолет Airbus A330, вмещающий до 335 пассажиров. Самолет будет доставлять американцев на Гавайи и обратно пять раз в неделю.

Отмечается, что расстояние между городами составляет почти 8,2 тысячи километров.

Перелет продлится 11 часов 40 минут в направлении Гавайев, а обратной – 10 часов 15 минут. Пассажирам бизнес-класса будут предлагать большие кресла-кровати, в которых можно комфортно спать.

Сообщается, что сейчас Восточное побережье США и Гавайские острова соединяют четыре рейса – из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Атланты.

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