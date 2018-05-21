В США умерла звезда мюзиклов Патриша Морисон

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Актрисе было 103 года
Фото: Variety

Актрисе было 103 года

В американском городе Лос-Анджелес на 104-ом году жизни умерла актриса Патриша Морисон, которая выступала на Бродвее и снималась в кино.

Морисон умерла естественной смертью, передает Variety.

Напомним, 17 мая в США на 95-ом году жизни скончался историк Ричард Пайпс, который работал в прошлом советником президента Рональда Рейгана.

Патриша Морисон (1915-2018) начала свою карьеру в мюзиклах на Бродвее, дебютировав в постановке Виктория Режина. Позже попробовала себя в кинематографе. Сыграла в фильмах Песня Бернадетт, Без любви и Прелюдия к убийству.

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