В США умерла писательница Урсула Ле Гуин

Американское издание The New York Times сообщает, что в понедельник, 22 января, в США скончалась популярная писательница Урсула Кребер Ле Гуин.

Писательница умерла в возрасте 88 лет в собственном доме в Портленде, штат Орегон.

Смерть писательницы подтвердил ее сын, отметив, что она плохо себя чувствовала на протяжении последних нескольких месяцев.

Позже сообщение о смерти появилось и Twitter писательницы.

The family of Ursula K. Le Guin is deeply saddened to announce her peaceful death yesterday afternoon. https://t.co/DC7oy16EWD