В США умерла писательница Урсула Ле Гуин

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Писательница умерла в возрасте 88 лет
Фото: AFP

Писательница умерла в возрасте 88 лет

Американское издание The New York Times сообщает, что в понедельник, 22 января, в США скончалась популярная писательница Урсула Кребер Ле Гуин.

Писательница умерла в возрасте 88 лет в собственном доме в Портленде, штат Орегон.

Смерть писательницы подтвердил ее сын, отметив, что она плохо себя чувствовала на протяжении последних нескольких месяцев.

Позже сообщение о смерти появилось и Twitter писательницы.

Урсула Кребер Ле Гуин (1929 - 2018) была американской писательницой и литературным критиком, автором романов и повестей в жанрах научной фантастики и фэнтези. Книги Ле Гуин отмечены интересом к межкультурному взаимодействию и конфликтам, даосизму, анархизму и коммунизму, феминизму, психологическим и социальным темам.

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