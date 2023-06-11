В тюрьме умер террорист Тед «Унабомбер» Качинский, который боролся с технологическим прогрессом 11 июня, 03:06 Тед Качинский (Фото:REUTERS)

В тюрьме в США в возрасте 81 год умер террорист Тед Качинский, более известный как Унабомбер. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Associated Press.

Качинский отбывал срок в тюрьме строгого режима в Колорадо, но в 2021 году его перевели в федеральный медицинский центр в Батнере, штат Северная Каролина, из-за плохого состояния здоровья.

Видео дня

Между 1978 и 1995 годами Качиньский разместил или отправил 16 бомб, которые убили трех человек и ранили еще минимум два десятка. Унабомбер посылал письма людям, которые поддерживали технологический прогресс. Качинский добился того, что в газетах New York Times и Washington Post опубликовали его манифест.



Делом Качиньского занимался нынешний генеральный прокурор США Меррик Гарленд, который ранее был высокопоставленным чиновником Министерства юстиции.

Тед Качиньский / Фото: REUTERS