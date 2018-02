В США умер актер сериала Карточный домик

Американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в сериале Карточный домик, умер в возрасте 59 лет.

Как сообщает Variety, актер боролся с раком.

О смерти Кэти также сообщил создатель сериала Прослушка, в котором актер снимался.

Reg Cathey, 1958-2018. Not only a fine, masterful actor -- but simply one of the most delightful human beings with whom I ever shared some long days on set. On wit alone, he could double any man over and leave him thinking. Reg, your memory is a great blessing. pic.twitter.com/OHEUbAhTg0