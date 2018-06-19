19 июня 2018, вторник

В США убили второго рэпера за сутки

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Jimmy Wopo скончался в больнице от огнестрельных ранений
Фото: Jimmy Wopo/Instagram

Jimmy Wopo скончался в больнице от огнестрельных ранений

В американском Питтсбурге был застрелен рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступающий под псевдонимом Jimmy Wopo.

По информации телеканала CBS, 21-летний Смарт и его приятель находились в машине, когда по ним открыли стрельбу с близкого расстояния.

Обоих раненых доставили в больницу. Позже артист от полученных травм скончался, второй пострадавший находится в стабильном состоянии.

Информацию о гибели рэпера подтвердил его менеджер.

Как рассказали очевидцы происшествия, за машиной рэпера следили.

Трейвон Смарт начал музыкальную карьеру в 14 лет, его дебютный альбом Woponese вышел в 2016 году.

В этот же день стало известно о гибели 20-летнего рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя. На рэпера напали, когда он выходил из своего мотосалона. Нападающий выстрелил в него несколько раз, похитил его сумку Louis Vuitton и убежал.

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