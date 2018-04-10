В США совершили нападение на известного боксера

Флойд Мейвезер в результате нападения не пострадал

В американском городе Атланта неизвестные обстреляли кортеж известного боксера Флойда Мейвезера.

По данным местной полиции, в результате стрельбы ранение получил телохранитель спортсмена, сообщает Ajc.com.

Правоохранители рассказали, что кортеж Мейвезера из трех автомобилей возвращался в гостиницу InterContinental Buckhead из клуба Buford Highway около 2 часов утра. Из одного автомобиля неподалеку началась стрельба.

Телохранитель боксера был ранен в ногу, его доставили в мемориальную больницу Грэди. Состояние оценивается как стабильное.

Сам Мейвезер не пострадал, поскольку находился в другом авто кортежа, в которое нападавшие не попали.

После выстрела кортеж боксера быстро скрылся с места происшествия, но автомобиль стрелка следовал за ним некоторое время.

Полиция разыскивает преступников. Известно, что стрельба велась с пассажирского сидения белого внедорожника. Марку и модель автомобиля пока не установили.

Флойд Мейвезер провел за свою карьеру 50 поединков, победив во всех из них (27 - нокаутом). Он является рекордсменом по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу. Мейвезер входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии журнала Forbes.