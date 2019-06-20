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В США сошел с рельсов поезд, перевозивший боеприпасы

Сегодня, 02:59
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В США сошел с рельсов поезд, перевозивший боеприпасы - фото

Michael Lyday / Twitter

Вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов

В американском штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества, сообщает офис шерифа округа Элко.

«Union Pacific Railroad сообщает, что всего с рельсов сошло 22 вагона, из одного из них вылилось растительное масло», — говорится в сообщении полиции в Facebook.

При этом в первоначальном сообщении правоохранителей говорилось о разливе «опасного вещества».

По данным полиции, белый порошок, выброс которого виден на записи, оказался оксид алюминия.

Как сообщает NBC News, состав также перевозил нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие.

В полиции уточнили, что вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Теги:   Боеприпасы Поезд США

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