В США самолет приземлился посреди автострады

В американском штате Вашингтон пилот легкомоторного самолета совершил экстренную посадку прямо на скоростной автомагистрали, передает Koin.

Как сообщается, в результате инцидента пострадавших нет. Также самолет не повредил ни одной машины на дороге.

О причинах экстренной посадки пока не сообщается.

Также уточняется, что когда самолет отбуксировали, движение по шоссе возобновилось в обычном режиме.

They stuck the landing. Traffic was halted around 5pm for an emergency landing on SR 14 WB just shy of Pearson Airfield. Thanks for your help @wspd5pio pic.twitter.com/djpqL37nIF

It’s not everyday that a plane lands on the highway! Here a look at the situation on WB SR 14, at MP 3, near Columbia Way Blvd. Crews are working to remove the plane from the shoulder. Use caution through the area, and expect delays. #VanWa ClarkWA pic.twitter.com/flBw8bRDpG