В США редкая птица убила своего владельца 15 апреля, 17:00 1633 Цей матеріал також доступний українською Paul IJsendoorn / Wikipedia Казуар считается очень опасной птицей Paul IJsendoorn / Wikipedia

В американском штате Флорида гигантская птица казуар убила своего владельца, упавшего на заднем дворе своего дома в Гейнсвилле.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление местных властей.

По словам чиновников, смерть 75-летнего Марвина Хайоса наступила в результате несчастного случая. Предварительно установлено, что мужчина упал, после чего казуар напал на него.

В полиции отметили, что по данному случаю на линию 911 поступило два вызова. Первый звонок поступил от владельца птицы около 10 часов утра. Во второй раз звонил очевидец, который вызвал скорую для потерпевшего.

Марвин Хайос был доставлен в ближайшую больницу, где впоследствии скончался от полученных травм.

Власти начали расследование, на время которого птица останется в собственности Хайоса.

Семья погибшего более 40 лет занимается разведением и содержанием экзотических животных, в том числе лам, миниатюрных ослов, страусов, казуаров и других редких птиц.

В 80-х один из его лам убил питбуля после того, как злая собака проникла на территорию его поместья во Флориде.

Родиной казуара считается Австралия и Новая Гвинея. Казуары - вторые после страусов по величине птицы в мире - особо опасны. Птица может нанести смертельный удар своими мощными ногам с острыми когтями длинной до 10 см, похожими на кинжал.