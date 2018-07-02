02 июля 2018, понедельник

В США прошли успешные испытания новой ядерной бомбы

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В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit (иллюстративное фото)

В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit (иллюстративное фото)

В США провели первую серию испытаний полного цикла новой управляемой гравитационной бомбы B61-12.

Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при Министерстве энергетики страны, сообщает пресс-служба ведомства.

Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада.

Представитель Управления национальной ядерной безопасности сообщил, что по итогам испытаний сделаны выводы о том, что "конструкция В61-12 соответствует системным требованиям".

В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit.

Бомба B61-12 должна прийти на смену существующей в ядерном арсенале США B61. Ее производство планируют начать в 2020 году.

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