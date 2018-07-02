В США прошли успешные испытания новой ядерной бомбы

В США провели первую серию испытаний полного цикла новой управляемой гравитационной бомбы B61-12.
Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при Министерстве энергетики страны, сообщает пресс-служба ведомства.
Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада.
Представитель Управления национальной ядерной безопасности сообщил, что по итогам испытаний сделаны выводы о том, что "конструкция В61-12 соответствует системным требованиям".
В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit.
Бомба B61-12 должна прийти на смену существующей в ядерном арсенале США B61. Ее производство планируют начать в 2020 году.
Комментарии
Правила комментирования