В США писателя Рушди ранили в шею ножом во время интервью 12 августа, 19:41 Салман Рушди (Фото:Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS/File Photo)

Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США. Он ранен ножом в шею.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Нападение произошло во время интервью. Неизвестный ранил Рушди в шею, его доставили в больницу на вертолете. Интервьюер получил легкую травму.

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Нападавшего уже задержали. Других деталей полиция не раскрыла.

В соцсетях распространяются видео первых секунд после нападения на Рушди.

Индиец Салман Рушди — автор книги об исламе Сатанинские стихи. Многие мусульмане сочли ее богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди. За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов.

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