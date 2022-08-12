В США писателя Рушди ранили в шею ножом во время интервью

12 августа, 19:41
Салман Рушди (Фото:Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS/File Photo)

Салман Рушди (Фото:Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS/File Photo)

Писатель Салман Рушди, чьей смерти желал Иран, подвергся нападению в США. Он ранен ножом в шею.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Нападение произошло во время интервью. Неизвестный ранил Рушди в шею, его доставили в больницу на вертолете. Интервьюер получил легкую травму.

Видео дня

Нападавшего уже задержали. Других деталей полиция не раскрыла.

В соцсетях распространяются видео первых секунд после нападения на Рушди.

https://twitter.com/ChaudharyParvez/status/1558117906231111682?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1558117906231111682%7Ctwgr%5E2bfaacda2164198cf24e458a6e0c62e373bf0082%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Frussian%2Fnews-62525078

Индиец Салман Рушди — автор книги об исламе Сатанинские стихи. Многие мусульмане сочли ее богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди. За голову писателя, живущего на Западе, один иранский исламский фонд обещает 3,3 млн долларов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Салман Рушди Нападение с ножом

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