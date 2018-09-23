В США объявили о намерении ужесточить выдачу грин-карт

В США объявили об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и видов на жительство (грин-карт) уже живущим легально в стране мигрантам.
Об этом идет речь в опубликованном министерством внутренней безопасности документе, передает Politico.
Так, предлагают отказывать соискателям, которые воспользовались рядом мер социальной поддержки: получали медуслуги по программе Medicaid, талоны на питание или социальное жилье и т.д. Пользование упомянутыми услугами может быть расценено как "существенный отрицательный фактор" при рассмотрении заявки на право постоянного пребывания в стране.
В некоторых случаях мигрантов могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов при рассмотрении заявления.
Постановление может вынудить миллионы семей с низким достатком выбирать между получением помощи властей и постоянным проживанием в Штатах. Правозащитники опасаются, что это может в перспективе ограничить доступ детей к питанию и здравоохранению.
По оценкам властей, нововведение затронет 382 тысячи человек в год.
Постановление не требует утверждения в Конгрессе, но вступлению в силу будет предшествовать публичное обсуждение.
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Грин-карта - удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающая возможность на трудоустройство. Зелёная карта выдаётся после достаточно долгого и дорогостоящего процесса сбора документов и подачи необходимых заявлений.
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