23 сентября 2018, воскресенье

В США объявили о намерении ужесточить выдачу грин-карт

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По оценкам властей, нововведение затронет 382 тысячи человек в год
Фото: pixabay

По оценкам властей, нововведение затронет 382 тысячи человек в год

В США объявили об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и видов на жительство (грин-карт) уже живущим легально в стране мигрантам.

Об этом идет речь в опубликованном министерством внутренней безопасности документе, передает Politico.

Так, предлагают отказывать соискателям, которые воспользовались рядом мер социальной поддержки: получали медуслуги по программе Medicaid, талоны на питание или социальное жилье и т.д. Пользование упомянутыми услугами может быть расценено как "существенный отрицательный фактор" при рассмотрении заявки на право постоянного пребывания в стране.

В некоторых случаях мигрантов могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов при рассмотрении заявления.

Постановление может вынудить миллионы семей с низким достатком выбирать между получением помощи властей и постоянным проживанием в Штатах. Правозащитники опасаются, что это может в перспективе ограничить доступ детей к питанию и здравоохранению.

По оценкам властей, нововведение затронет 382 тысячи человек в год.

Постановление не требует утверждения в Конгрессе, но вступлению в силу будет предшествовать публичное обсуждение.

Смотрите также

Грин-карта - удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, и дающая возможность на трудоустройство. Зелёная карта выдаётся после достаточно долгого и дорогостоящего процесса сбора документов и подачи необходимых заявлений.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове