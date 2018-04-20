В США казнили самого старого преступника

Уолтер Лерой Муди провел в камере для смертников 20 лет

В американском штате Алабама привели в исполнение смертный приговор 83-летнему Уолтеру Лерою Муди, который стал старейшим казненным заключенным в новейшей истории США.

Смертная казнь состоялась в одной из тюрем штата вечером 19 апреля, осужденному была сделана смертельная инъекция, сообщает The Washington Post.

Уолтер Муди был признан виновным в совершении серии взрывов в 1989 году. Он рассылал по почте взрывные устройства. В декабре 1989 года в результате взрывов таких бомб погибли федеральный судья и адвокат, известные своей работой по защите прав человека.

По данным следствия, Муди рассылал бомбы по почте, чтобы отомстить за то, что его в 1972 году судили по обвинения в изготовлении взрывных устройств и приговорили к трем годам заключения. Он считал дело сфальсифицированным, а приговор несправедливым.

Муди провел в камере для смертников 20 лет и все это время пытался доказать свою невиновность.

Издание отмечает, что приговоренные к смертной казни в некоторых случаях проводят в тюрьме несколько десятилетий, перед тем, как приговор будет приведен в исполнение, и средний возраст ожидающих казни постоянно растет.