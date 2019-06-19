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В США изъяли партию кокаина стоимостью $1 миллиард

Сегодня, 04:33
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В США изъяли партию кокаина стоимостью $1 миллиард - фото

Complex / Twitter

Кокаин был изъят в морском терминале в Филадельфии

В США федеральные власти изъяли 16,5 тонны кокаина на сумму более 1 миллиарда долларов на корабле в Филадельфии, сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции.

«Это количество кокаина может убить миллионы людей», — заявил прокурор из Филадельфии Уильям МакСвейн.

По данным полиции, кокаин был изъят в морском терминале в Филадельфии. Члены экипажа судна задержаны, им предъявлены обвинения.

Отмечается, что изъятие указанной партии наркотиков входит в число крупнейших в истории США.

В 1989 году в Калифорнии правоохранители изъяли 21 тонну кокаина и в том же году 14 тонн кокаина было конфисковано в Техасе.

Федеральные чиновники отмечают, что кокаин остается одним из наиболее используемых незаконных наркотиков в Соединенных Штатах, где потребляется больше всего кокаина в мире.

Теги:   Кокаин Филадельфия США

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