В США изъяли партию кокаина стоимостью $1 миллиард
В США федеральные власти изъяли 16,5 тонны кокаина на сумму более 1 миллиарда долларов на корабле в Филадельфии, сообщает Reuters со ссылкой на министерство юстиции.
«Это количество кокаина может убить миллионы людей», — заявил прокурор из Филадельфии Уильям МакСвейн.
По данным полиции, кокаин был изъят в морском терминале в Филадельфии. Члены экипажа судна задержаны, им предъявлены обвинения.
Отмечается, что изъятие указанной партии наркотиков входит в число крупнейших в истории США.
В 1989 году в Калифорнии правоохранители изъяли 21 тонну кокаина и в том же году 14 тонн кокаина было конфисковано в Техасе.
Федеральные чиновники отмечают, что кокаин остается одним из наиболее используемых незаконных наркотиков в Соединенных Штатах, где потребляется больше всего кокаина в мире.