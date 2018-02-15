В США дикий лось "сбил" вертолет - фото

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Животное в результате инцидента погибло
Фото: KUTV

Животное в результате инцидента погибло

В американском штате Юта потерпел аварию вертолет, который по заданию Управления ресурсами дикой природы должен был поймать лося

Как сообщает KUTV, чтобы выстрелить в животное сеткой, пилот преследовал его, снизившись на высоту около трех метров.

Однако в какой-то момент лось случайно попал под рулевой винт, из-за чего вертолет рухнул на землю.

Несмотря на это, оба члена экипажа остались живы, отделавшись легкими травмами.

В то же время лось в результате происшествия погиб.

"Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", - отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что украинские власти разрешили охоту на лося.

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