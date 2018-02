В США дикий лось "сбил" вертолет - фото

В американском штате Юта потерпел аварию вертолет, который по заданию Управления ресурсами дикой природы должен был поймать лося

Как сообщает KUTV, чтобы выстрелить в животное сеткой, пилот преследовал его, снизившись на высоту около трех метров.

Однако в какой-то момент лось случайно попал под рулевой винт, из-за чего вертолет рухнул на землю.

Несмотря на это, оба члена экипажа остались живы, отделавшись легкими травмами.

В то же время лось в результате происшествия погиб.

"Мы ловим сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило", - отметили в управлении.

Up close: this is the scene in Northeastern Utah of helicopter that was brought down by an Elk. Search & rescue teams say crew on board were reacting, “I can’t believe we just survived this thing” more on #kutv2news 6 pic.twitter.com/FVKCmchYgf