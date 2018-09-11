В Средиземном море утонули более сотни мигрантов

В Средиземном море у побережья Ливии затонуло судно с мигрантами, в результате погибли более 100 человек.

По информации организации Врачи без границ, две резиновые лодки покинули ливийское побережье рано утром в субботу, 1 сентября. На каждой из лодок находилось более 160 мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока.

В тот же день одна из лодок сдулась и утонула. В результате из всех взрослых и детей, находившихся на борту, выжили только 55 человек. По данным организации, среди погибших было более 20 детей.

На следующий день после аварии ливийская береговая охрана доставила 276 выживших в порт Хомс, в 120 км к юго-востоку от столицы Ливии Триполи.

В организации Врачи без границ заявили, что спасенных людей незаконно держат под стражей. Некоторые из них нуждаются в медицинской помощи.

Отмечается, что это наибольшее количество смертей мигрантов в Средиземном море за последние несколько месяцев.

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