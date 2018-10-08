В составе ЧВК Вагнера есть 10% украинцев – СБУ

По данным СБУ, украинцы из ЧВК участвовали в боях в Сирии

В составе российской частной военной компании Вагнера воюет 10% украинцев, заявил глава аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов в интервью Українським новинам.

"В общем, через ряды террористов Вагнера, по нашим данным, прошло более 5 тысяч человек. Количество граждан Украины, включая и жителей Крыма, которые приняли российское гражданство, не превышает 10%", - уточнил он.

Представитель СБУ добавил, что в ее составе украинцы, которые воевали на Донбассе против украинской армии, а потом участвовали в боевых действиях в Сирии.

Гуськов подчеркнул, что боевики ЧВК Вагнера выполняют задачи на контрактной основе. Ротации происходят от трех месяцев и больше.

Ранее сообщалось, что в составе ЧВК Вагнера есть подразделение Карпаты, в который входят почти 40 украинцев.

Журналисты выяснили, что сначала подразделение Карпаты создавали для диверсий в тылу украинской армии, но из-за слабой подготовки состава от этой идеи отказались. После этого украинцев переправили в Сирию.

В расследовании также говорится, что украинцы присоединяются к ЧВК Вагнера по финансовым мотивам.