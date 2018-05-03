В Сомали похитили сотрудницу Красного Креста из Германии

В столице Сомали Могадишо неизвестные похитили сотрудницу Международной организации Красного Креста из Германии.
Как сообщает DW, инцидент произошел в здании гуманитарной организации. Вооруженные похитители сбежали вместе с заложницей через черный выход, чтобы избежать встречи с охраной возле главного входа.
"Мы крайне обеспокоены за безопасность нашей коллеги", - заявил заместитель главы миссии Красного Креста в Сомали Дэниел О'Мэлли.
По словам О'Мэлли, в настоящее время прилагаются усилия на разных уровнях, чтобы освободить похищенную женщину.
Он не сообщил какой-либо другой информации о заложнице и о ее похитителях.
Похищение иностранцев - не редкость в Сомали, где ситуация в сфере безопасности нестабильна, а эффективные государственные структуры отсутствуют.
Кроме того, здесь весьма активна суннитская террористическая группировка Аш-Шабаб, которая уже много лет добивается введения в Сомали законов шариата.
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