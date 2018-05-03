В Сомали похитили сотрудницу Красного Креста из Германии

Вооруженные люди захватили сотрудницу Красного Креста в Могадишо (иллюстративное фото)

В столице Сомали Могадишо неизвестные похитили сотрудницу Международной организации Красного Креста из Германии.

Как сообщает DW, инцидент произошел в здании гуманитарной организации. Вооруженные похитители сбежали вместе с заложницей через черный выход, чтобы избежать встречи с охраной возле главного входа.

"Мы крайне обеспокоены за безопасность нашей коллеги", - заявил заместитель главы миссии Красного Креста в Сомали Дэниел О'Мэлли.

По словам О'Мэлли, в настоящее время прилагаются усилия на разных уровнях, чтобы освободить похищенную женщину.

Он не сообщил какой-либо другой информации о заложнице и о ее похитителях.

Похищение иностранцев - не редкость в Сомали, где ситуация в сфере безопасности нестабильна, а эффективные государственные структуры отсутствуют.

Кроме того, здесь весьма активна суннитская террористическая группировка Аш-Шабаб, которая уже много лет добивается введения в Сомали законов шариата.