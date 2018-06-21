В Словакии задержали украинца, подозреваемого в терроризме

В Словакии в городе Кощице задержали украинца, которого в Украине разыскивали по подозрению в терроризме.

Как сообщают noviny.sk со ссылкой на представителя словацкой прокуратуры, мужчина был задержан по запросу Киева по линии Интерпола.

Отмечается, что задержанный подозревается в нанесении умышленного вреда здоровью, угрозе убийства, незаконном удержании заложников, бандитизме и терроризме.

Украинец жил в Словакии последние два года. У него был венгерский паспорт на подставное имя.

Отмечается, что его место проживания в Кошице находилось недалеко от полицейского участка.

Издание также опубликовало фото, на котором предположительно изображен задержанный в окружении вооруженных мужчин.

Фото: noviny.sk

В течение 48 часов Окружной суд Кошице должен принять решение о выдаче задержанного Украине. На данный момент он находится под стражей.