16 сентября 2018, воскресенье

В Сирии впервые с 2011 года проходят муниципальные выборы

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В Сирии проходят муниципальные выборы
Фото: SANA

В Сирии проходят муниципальные выборы

В воскресенье, 16 сентября, в Сирии проходят выборы в местные советы – впервые с начала конфликта в 2011 году.

Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, избирательные участки будут открыты с 7 часов утра до 7 часов вечера. При необходимости голосование может быть продлено на пять часов.

По данным агентства, на 18478 мест в муниципальных органах власти претендуют более 40 тыс. кандидатов.

Последние муниципальные выборы в Сирии прошли 22 декабря 2011 года. Голосование проходило на фоне продолжающихся столкновений между силами безопасности и противниками режима президента Сирии Башара Асада.

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