В Сирии в лагере для беженцев дети гибнут от холода - ВОЗ Сегодня, 17:09 79 Цей матеріал також доступний українською Geert Cappelaere / Twitter Дети умирают от холода в лагере на северо-востоке Сирии Geert Cappelaere / Twitter

В лагере для вынужденных переселенцев и беженцев на северо-востоке Сирии за последние два месяца умерли по меньшей мере 29 детей и новорожденных, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, большинство летальных случаев в переполненном лагере Аль-Холь связаны с переохлаждением, пишет Reuters.

Агентство ООН отмечает, что под угрозой оказались жизни 33 тысяч человек, которые не обеспечены палатками, одеялами и средствами для обогрева в чрезвычайно холодную зиму. По их данным, многие изнеможены, поскольку им прошлось преодолеть пешком долгий путь после бегства из провинции Дейр-эз-Зор.

"Многие вновь прибывшие недоедают и истощены после многих лет лишения жизни под контролем ИГИЛ... Гуманитарный доступ к лагерю и окружающим дорогам затруднен из-за бюрократических препятствий и ограничений безопасности", - говорится в заявлении ВОЗ.