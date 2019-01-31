В Сирии в лагере для беженцев дети гибнут от холода - ВОЗ
В лагере для вынужденных переселенцев и беженцев на северо-востоке
Сирии за последние два месяца умерли по меньшей мере 29 детей и новорожденных,
сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По информации ВОЗ, большинство летальных
случаев в переполненном лагере Аль-Холь связаны с переохлаждением, пишет Reuters.
Агентство ООН отмечает, что под угрозой
оказались жизни 33 тысяч человек, которые не обеспечены палатками, одеялами и средствами
для обогрева в чрезвычайно холодную зиму. По их данным, многие изнеможены,
поскольку им прошлось преодолеть пешком долгий путь после бегства из провинции
Дейр-эз-Зор.
"Многие вновь прибывшие недоедают и истощены
после многих лет лишения жизни под контролем ИГИЛ... Гуманитарный доступ к
лагерю и окружающим дорогам затруднен из-за бюрократических препятствий и
ограничений безопасности", - говорится в заявлении ВОЗ.