Более 100 ценных предметов: В Сирии нашли клад Сегодня, 08:32 915 Цей матеріал також доступний українською SANA SANA

Сирийские военные в ходе операции в городе Растан на севере провинции Хомс нашли тайник с сокровищами.

Об этом рассказал эксперт из департамента древностей и музеев страны Лубаба аль-Али, передает УНИАН со ссылкой на сирийские СМИ.

Всего было найдено более 100 ценных предметов. В частности, древняя коллекция глиняных сосудов различных размеров и светильников. Также там была статуя льва и различные древние камни.

«На одной из печатей из оникса мы обнаружили египетские иероглифы», — добавил аль-Али. По словам эксперта, найденные ценности могли отправить контрабандой за границу.



