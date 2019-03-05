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В Сирии курдам сдались около 300 террористов ИГ

Вчера, 11:36
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Скриншот с видео Planet in War/YouTube

Последний бастион ИГ в восточной части Сирии находится в окружении курдов

Подразделениям Демократических сил Сирии, которые большей частью состоят из курдов, во время боев с террористической организацией Исламское государство за населенный пункт Багуз сдались несколько сотен боевиков.

Об этом со ссылкой на Центр мониторинга за соблюдением прав человека передает DW.

Как сообщается, количество захваченных террористов достигло уже около 300 человек.

При этом отмечается, что Багузе, который является последним бастионом ИГ в восточной части Сирии и находится в окружении курдских подразделений, все еще остаются около 1,5 тысячи боевиков.

Теги:   Исламское государство Сирия Курды

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