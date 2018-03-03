В Сиднее начинается масштабный гей-прайд Марди Гра

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Участник 40-го Сиднейского Марди Гра

Участник 40-го Сиднейского Марди Гра

Около полумиллиона участников ожидаются в субботу, 3 марта, на 40-м Сиднейском Марди Гра – ежегодном фестивале ЛГБТ-культуры, сообщает Reuters.

Главной звездой на открытии главного гей-прайда Австралии станет певица Шер. По улицам Сиднея проедут 200 платформ с танцорами во главе с лесбийским мотоклубом Dykes on Bikes.

В этом году на Марди Гра почтят группу 78 – активистов, которые выступали в защиту прав ЛГБТ в 1978 году. Нынешний ежегодный гей-прайд зародился из правозащитных протестов тех лет.

В 1970-х полиция Австралии жестко разгоняла активистов, которые выступали против криминализации гомосексуальности. Сегодня полицейские сами участвуют в праздничном шествии.

В декабре Австралия стала 26-й страной мира, легализировавшей однополые браки.

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