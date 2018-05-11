В школе в Калифорнии произошла стрельба

В пятницу, 11 мая, в городе Палмдейл в южной Калифорнии, США, произошла стрельба в школе Highland High School, сообщает NBC Los Angeles.

В офисе шерифа округа Лос-Анджелес сообщили, что один человек был задержан. О его личности ничего не говорится.

По словам полицейских, еще один человек был госпитализирован в больницу. Детали произошедшего пока неизвестны.

Stay safe ! There’s an active shooter @ HHS. pic.twitter.com/t2nOgXS4hG — CurlyKat (@curlyyykat) 11 мая 2018 г.

Напомним, что 2 марта в студенческом общежитии Центрального мичиганского университета произошла стрельба (штат Мичиган, США).