В Северной Македонии стартовали выборы президента Сегодня, 09:13 588 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Ognen Teofilovski Северная Македония выбирает президента REUTERS / Ognen Teofilovski

В Северной Македонии проходят шестые президентские выборы с момента обретения независимости в 1991 году.

На пост президента баллотируются трое профессоров университета: кандидат от правящей партии Стево Пендаровски, Гордана Силяновская-Давкова от националистической оппозиции и Блерим Река, кандидат от двух партий этнических албанцев, сообщает Радио Свобода.



Избирательные участки открыты с 7 до 19 часов. За выборами будут следить 3100 местных наблюдателей и 420 представителей международных организаций, в частности, ОБСЕ.

Согласно последним опросам, за единого кандидата крупнейшей македонской и албанской партий Пендаровского готовы проголосовать 27% избирателей, за его оппонентку Силяновскую-Давкову - 23%, за Блерима Реку - 11%.

В случае если главу государства не изберут в первом туре, второй тур состоится 5 мая. Чтобы второй тур был признан действительным, явка должна составлять не менее 40% избирателей.