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В Сербии из-за ливней и наводнений объявлен режим ЧС

Сегодня, 03:58
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В Сербии из-за ливней и наводнений объявлен режим ЧС - фото

trstenik. rs

Одним из наиболее пострадавших районов стал город Трстеник в центре Сербии

Власти Сербии в связи с масштабными наводнениями объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба сербского правительства.

«Правительство Сербии приняло на сегодняшнем заседании решение о провозглашении положения стихийного бедствия из-за обильных осадков, града и разлива рек в этом месяце, которые привели к большому материальному ущербу в некоторых муниципалитетах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение представляет собой «первый шаг к участию государства в установлении ущерба от наводнений».

Одним из наиболее пострадавших районов стал город Трстеник в центре Сербии, в районе которого спасатели в четверг, 6 июня, обнаружили тело первой жертвы наводнения — 60-летнего мужчины. В самом муниципалитете подтоплены более 300 жилых домов и построек, три тысячи гектаров сельхозугодий, 13 мостов и 22 километра дорог.

Управление гидрометеорологии Сербии в четверг сообщило о красном, максимальном уровне тревоги на севере и западе страны в связи с ожидаемыми в ближайшие дни осадками.

Теги:   Чрезвычайное положение Наводнение Сербия

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