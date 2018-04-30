В Санкт-Петербурге танк переехал посетителей выставки

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Пострадали три человека, двоих из них танк вжал в песок
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Пострадали три человека, двоих из них танк вжал в песок

В российском Санкт-Петербурге танк наехал на посетителей выставки.

Об этом сообщает Фонтанка.

Один из посетителей зафиксировал инцидент на видео.

На записи видно, что организаторы фестиваля Боевая сталь устроили катание на танке Т-60. Людям разрешили сесть сверху на броню, но не предупредили о соблюдении техники безопасности. В результате, во время преодоления машиной песчаной насыпи, двое из них не выдержали и упали. Танк, весом 6 тонн, продолжил движение и гусеница вдавила людей в песок.

Пострадали двое детей 2003 и 2008 годов рождения, 33-летний мужчина сломал ногу.

Ранее сообщалось, что в Венеции с выставки украли индийские драгоценности.

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