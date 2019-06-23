На акции против политических репрессий в Санкт-Петербурге задержали троих человек
Сегодня, 22:16
В Санкт-Петербурге на несогласованной акции против политических репрессий полиция задержала как минимум троих участников.
Об этом сообщает Медуза.
Один задержанный пришел на акцию с деревянной колодкой, похожей на гильотину, и надел ее на шею. У другого был плакат, в котором президент Владимир Путин был назван узурпатором. Также был задержан человек с плакатом Пудинг лор.
На акции присутствовали около 50 человек, из них около 15 держали плакаты и фотографии фигурантов резонансных уголовных дел.