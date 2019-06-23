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На акции против политических репрессий в Санкт-Петербурге задержали троих человек

Сегодня, 22:16
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На акции против политических репрессий в Санкт-Петербурге задержали троих человек - фото

Медуза

Протест против политических репрессий в России

В Санкт-Петербурге на несогласованной акции против политических репрессий полиция задержала как минимум троих участников.

Об этом сообщает Медуза.

Один задержанный пришел на акцию с деревянной колодкой, похожей на гильотину, и надел ее на шею. У другого был плакат, в котором президент Владимир Путин был назван узурпатором. Также был задержан человек с плакатом Пудинг лор.

На акции присутствовали около 50 человек, из них около 15 держали плакаты и фотографии фигурантов резонансных уголовных дел.

Теги:   Россия

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