В Санкт-Петербурге мужчина протаранил и поджег дверь военкомата — видео 1 августа, 00:46 Мужчина заявил, что о поджоге его «попросила ФСБ» (Фото:Фонтанка)

В понедельник, 31 июля, неизвестный мужчина в российском городе Санкт-Петербург поджег и протаранил машиной двери военкомата.

Об этом сообщает Фонтанка.

Российские силовики задержали мужчину. Им оказался ранее не судимый уроженец города 53 лет.

Мужчина заявил, что ранее с ним с помощью мессенджера WhatsApp вышли на связь представители ФСБ РФ, которые заявили, что военкомат «передает документы Украине».

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