В самолете Air Canada забыли спящую пассажирку Сегодня, 10:41 Цей матеріал також доступний українською Air Canada/Facebook Женщина уснула во время полета и проснулась в пустом самолете на стоянке Air Canada/Facebook

Пассажирку авиакомпании Air Canada, которая уснула во время полета, забыли в самолете.

Женщина летела из Квебека в Торонто и уснула во время полета, сообщает Global News.

Стюардессы не заметили ее, и женщина проснулась уже после посадки в темном самолете, который отбуксировали на стоянку.

Проснувшись женщина пыталась позвонить друзьям, однако ее телефон разрядился. Женщина попыталась подзарядить его с помощью USB-портов в самолете, однако электроснабжение было отключено. Из-за этого ей также не удалось воспользоваться связью в кабине пилотов самолета.

После этого женщине удалось найти фонарик и открыть одну из дверей самолета. Однако женщина не смогла покинуть самолет, поскольку дверь расположена на высоте 15 метров.

С помощью фонарика ей удалось привлечь внимание одного из технических работников аэропорта, который перевозил багаж. Мужчина был очень удивлен тем, что пассажирка осталась в пустом самолете. Он помог женщине спуститься с самолета.

Air Canada извинилась за инцидент и начала расследование, каким образом пассажирку могли забыть в самолете.