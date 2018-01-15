В Румынии второй за полгода премьер ушел в отставку

В Румынии уходит с поста действующий премьер-министр Михай Тудосе, поскольку его Социал-демократическая партия отзывает свою поддержку.

Об этом пишет BBC.

Тудосе пришел к власти в июне минувшего года. Как и требует процедура, его утвердил президент страны Клаус Йоганнис.

Его партия переживала внутренние конфликты и была ослаблена борьбой за власть.

Тудосе пришел к власти в сложный период. Ему приходилось завоевывать доверие общественности после нескольких коррупционных скандалов по итогам работы его предшественника Сорина Гриндяну.

Сам премьер заявил, что уходит в отставку "с высоко поднято головой".

Напомним, 21 июня румынский парламент проголосовал за вотум недоверия правительству.

Также исполнительный комитет социал-демократической партии Румынии единогласным решением исключил из своих рядов бывшего премьер-министра страны Сорина Гриндяну.

10 декабря, в столице Румынии Бухаресте около десяти тысяч человек вышли на протест против планов правящей партии социал-демократов относительно реформы судопроизводства, которая считается попыткой подорвать борьбу с коррупцией в стране.