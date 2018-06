В Румынии прошли массовые протесты против правительства

В ряде городов Румынии в среду, 20 июня, состоялись демонстрации, участники которых требовали от правительства страны обеспечить независимость органов правосудия, передает DW.

Как сообщается, на акцию в Бухаресте вышли около 10 тысяч человек.

#Bucharest tonight. Gov&Parl are busy politicizing the constitutional court, passing laws to save themselves of charges, firing the chief #anticorruption prosecutor. People are standing up to get their country back from these crooks #rezist #romaniaprotests



Foto: Doru Oprisan pic.twitter.com/HDDUGAfoac