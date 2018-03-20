В Румынии полиция назначила токсикологическую экспертизу из-за смерти известного журналиста

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Полиция назначила токсикологическую экспертизу из-за смерти журналиста Андея Георге
Фото: Andrei Gheorghe via Facebook

Полиция назначила токсикологическую экспертизу из-за смерти журналиста Андея Георге

В Румынии нашли мертвым 56-летнего журналиста Андрея Георге, известного призывами к масштабным антикоррупционнымпротестам в прошлом году.

Его тело нашли в понедельник, 19 марта. Полиция предварительно заявила, что Георге умер от инфаркта, однако окончательная причина смерти будет установлена ​​по результатам токсикологической экспертизы.

Об этом сообщает AP.

Георг был известен своими едкими и критическими замечаниями о текущих событиях, политиках и обществе в целом. В прошлом году министр внутренних дел Кармен Дэн обвинил Георге и других журналистов в провокации масштабных антикоррупционных протестов, которые прокатились по стране в прошлом году.

Тело журналиста нашли вечером в ванной комнате в своем доме в пригороде Бухареста.

Георг сделал свою карьеру журналистом на радио и телевидении.

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