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В Румынии объявили эпидемию гриппа

Сегодня, 12:06
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Цей матеріал також доступний українською

Pixabay

В Румынии зафиксировали 54 смерти от гриппа

В Румынии официально объявили эпидемию гриппа.

Об этом сообщила министр здравоохранения Сорина Пинтя, пишет Укринформ.

"Согласно наблюдениям специалистов, третью неделю подряд у нас наблюдается рост количества инфицированных вирусом гриппа. Можем констатировать, что в Румынии – эпидемия гриппа", - сказала она.

Глава Минздрава Румынии призвала не паниковать и распорядилась дополнительно выделить медицинским учреждениям 25 тысяч доз вакцины против гриппа.

По последним данным, в Румынии жертвами гриппа стали 54 человека.

Напомним, в Украине также были зарегистрированы летальные случаи от гриппа. По данным пресс-службы Минздрава, с начала эпидемического сезона зафиксировали 28 смертей.

В то же время в украинском ведомстве констатировали, что эпидемии гриппа в стране нет. Эпидемические пороги превышены в Черниговской (31,8%), Черновицкой (23%), Ивано-Франковской (22,6%), Житомирской (10%), Хмельницкой (7,2%), Николаевской (4%), Киевской (1,8%) и Закарпатской (0,3%) областях.

Теги:   Румыния Эпидемия Грипп

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