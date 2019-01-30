В Румынии объявили эпидемию гриппа Сегодня, 12:06 139 Цей матеріал також доступний українською Pixabay В Румынии зафиксировали 54 смерти от гриппа Pixabay

В Румынии официально объявили эпидемию гриппа.

Об этом сообщила министр здравоохранения Сорина Пинтя, пишет Укринформ.

"Согласно наблюдениям специалистов, третью неделю подряд у нас наблюдается рост количества инфицированных вирусом гриппа. Можем констатировать, что в Румынии – эпидемия гриппа", - сказала она.

Глава Минздрава Румынии призвала не паниковать и распорядилась дополнительно выделить медицинским учреждениям 25 тысяч доз вакцины против гриппа.

По последним данным, в Румынии жертвами гриппа стали 54 человека.

Напомним, в Украине также были зарегистрированы летальные случаи от гриппа. По данным пресс-службы Минздрава, с начала эпидемического сезона зафиксировали 28 смертей.

В то же время в украинском ведомстве констатировали, что эпидемии гриппа в стране нет. Эпидемические пороги превышены в Черниговской (31,8%), Черновицкой (23%), Ивано-Франковской (22,6%), Житомирской (10%), Хмельницкой (7,2%), Николаевской (4%), Киевской (1,8%) и Закарпатской (0,3%) областях.