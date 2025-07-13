На румынском пляже обнаружили обломок беспилотника

13 июля, 11:44
Поделиться:
Обломок беспилотника, который обнаружили на пляже в Румынии (Фото: adevarul.ro)

Обломок беспилотника, который обнаружили на пляже в Румынии (Фото: adevarul.ro)

В Румынии на пляже курорта Эфорие-Суд нашли неизвестный предмет, который похож на обломок беспилотника.

Об этом сообщает Adevărul.

Неизвестный металлический объект на пляже обнаружил рыбак. После этого он сразу сообщил властям о находке. Туристы утверждают, что это было крыло дрона.

Реклама

На место инцидента направили сотрудников бригады по борьбе с терроризмом. О находке также сообщили в Министерство обороны Румынии. Власти проводят проверку, чтобы точно определить, что представляет собой неизвестный объект.

Газета обращает внимание, что по сейчас пляжи на курорте Эфорие-Суд полны туристов.

В октябре 2024 года радиолокационные системы Румынии зафиксировали два сигнала, вероятно, от беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. На их перехват в воздух были подняты два F-16, но истребители не смогли визуально обнаружить дроны до того, как они исчезли с радаров.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Румыния Беспилотник Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies