На румынском пляже обнаружили обломок беспилотника

Неизвестный металлический объект на пляже обнаружил рыбак. После этого он сразу сообщил властям о находке. Туристы утверждают, что это было крыло дрона.

Реклама

На место инцидента направили сотрудников бригады по борьбе с терроризмом. О находке также сообщили в Министерство обороны Румынии. Власти проводят проверку, чтобы точно определить, что представляет собой неизвестный объект.

Газета обращает внимание, что по сейчас пляжи на курорте Эфорие-Суд полны туристов.

В октябре 2024 года радиолокационные системы Румынии зафиксировали два сигнала, вероятно, от беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. На их перехват в воздух были подняты два F-16, но истребители не смогли визуально обнаружить дроны до того, как они исчезли с радаров.