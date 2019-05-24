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В РФ школьник во время Последнего звонка избил депутата от Единой России — видео

Сегодня, 10:37
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В РФ школьник во время Последнего звонка избил депутата от Единой России — видео - фото

Скриншот с видео Idel. Реалии

Инцидент произошел во время линейки в спортзале

В России в одном из поселков республики Марий Эл девятиклассник во время Последнего звонка напал на депутата Государственного собрания Екатерину Вахитову.

Об этом сообщает местная служба Радио Свобода.

На видео происшествия видно, как во время линейки в спортзале школьник подбегает к депутату и успевает нанести ей несколько ударов, пока в ситуацию не вмешались присутствующие.

По словам очевидцев, подросток негативно отреагировал на появление на Последнем звонке Вахитовой, которая является членом партии Единая Россия.

В свою очередь депутат после нападения написала на школьника заявление в полицию.

Теги:   Подростки Школа Последний звонок Единая Россия Депутат Драка Россия

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