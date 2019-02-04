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В России заявили о "подвижках" в установлении заказчика убийства Немцова

Вчера, 22:32
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EPA

Заказчики убийства Бориса Немцова до сих пор не найдены

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что следственная группа продвинулась в расследовании дела о заказчиках и организаторах убийства оппозиционера Бориса Немцова.

"Определенные подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно. К тому же интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?" – заявил он в интервью Коммерсанту.

Напомним, Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы.

В июне 2017 года суд признал виновными в его убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет.

Семья Немцова после вынесения приговора заявила, что преступление нераскрыто, поскольку заказчики убийства до сих пор не найдены.

Теги:   Убийство Немцова Борис Немцов Россия

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