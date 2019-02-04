В России заявили о "подвижках" в установлении заказчика убийства Немцова
Заместитель председателя Следственного
комитета России Игорь Краснов заявил, что следственная группа продвинулась в
расследовании дела о заказчиках и организаторах убийства оппозиционера Бориса
Немцова.
"Определенные подвижки по этому и другим громким
делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно. К тому же
интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить все
тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой?" – заявил он в
интервью Коммерсанту.
Напомним, Борис Немцов был убит выстрелами в
спину 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы.
В июне 2017 года суд признал виновными в его
убийстве Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и
Хамзата Бахаева. Их приговорили к срокам от 11 до 20 лет.
Семья Немцова после вынесения приговора заявила,
что преступление нераскрыто, поскольку заказчики убийства до сих пор не
найдены.