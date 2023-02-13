Под Москвой застрелился российский генерал — росСМИ

13 февраля, 23:18
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Владимир Макаров (Фото:Владимир Макаров / Facebook)

Владимир Макаров (Фото:Владимир Макаров / Facebook)

В подмосковной деревне Голиково найден мертвым бывший заместитель начальника главного управления МВД РФ по борьбе с «экстремизмом» Владимир Макаров.

Об этом сообщают ТАСС и Московский комсомолец.

Официально эту информацию не подтвердили.

Тело Макарова обнаружили утром 13 февраля в его загородном доме. По предварительным данным, он покончил с собой. Пропагандисты утверждают, что в доме хранилось огнестрельное оружие.

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Генерал-майор Владимир Макаров был уволен с должности в управлении МВД по борьбе с «экстремизмом» в январе 2023 года.

Макаров работал в Центр Э, который был создан в структуре МВД в 2008 году. Сотрудники этого органа преследуют участников протестных акций и, в частности, следят за публикациями в соцсетях с критикой российской власти.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Россия МВД РФ Самоубийство

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