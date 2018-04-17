В России заблокировали почти 16 млн IP-адресов Amazon и Google

Российский регулятор Роскомнадзор по состоянию на 17 апреля заблокировал 15,8 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров - Amazon и Google.

Речь идет об инфраструктуре, задействованной в работе мессенджера Telegram, заблокированного в России по решению суда от 13 апреля.

Об этом пишет Медуза со ссылкой на аналитический ресурс 2018.schors.spb.ru.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Представители мессенджера в суд не пришли, объясняя это нежеланием "легитимизировать откровенный фарс", но пообещали обжаловать решение.

Роскомнадзор внес веб-версию Telegram — домены t.me и web.telegram.org — в реестр запрещенных сайтов. Telegram использовал инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировок.

16 апреля Роскомнадзо начал блокировку популярного мессенджера.

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