В России в реанимации умерла дочь арестованной активистки
В четверг, 31 января, в России в реанимации
умерла 17-летняя дочь активистки Открытой России Анастасии Шевченко,
арестованной за сотрудничество с "нежелательной организацией".
Как сообщает МБХ медиа, Алина Шевченко умерла
в больнице Ростова-на-Дону после срочной госпитализации 30 января из-за временной
остановки сердца.
Девочка имела инвалидность и жила в интернате
для детей с особенностями развития.
Накануне врачи отказывались пускать мать в палату,
хотя по закону родственники могут посещать в любое время. Следователи
разрешили ей провести минувшую ночь в больнице.
Пресс-секретарь Открытой России Наталья
Грязневич уточнила Интерфаксу, что Анастасия Шевченко смогла увидеться с дочерью
перед ее смертью. "Вчера в итоге пустили к дочери, успели увидеться",
- сказала она.
21 января в отношении Анастасии Шевченко
возбудили уголовное дело о деятельности "нежелательной" организации.
Она стала первой обвиняемой по этой статье (284.1 УК). Активистке
грозит до шести лет колонии.
По версии следствия, Шевченко, реализуя
преступный умысел, принимала участие в деятельности движения Открытая Россия,
которое признано нежелательным в России.
23 января активистку Открытой России взяли под
домашний арест. Суд отказал ей в мере пресечения, которая бы позволила посещать
дочь в интернате и обеспечить тщательный уход.