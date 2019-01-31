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В России в реанимации умерла дочь арестованной активистки

Сегодня, 21:30
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Радио Свобода

Матери не разрешили навещать дочь в интернате

В четверг, 31 января, в России в реанимации умерла 17-летняя дочь активистки Открытой России Анастасии Шевченко, арестованной за сотрудничество с "нежелательной организацией".

Как сообщает МБХ медиа, Алина Шевченко умерла в больнице Ростова-на-Дону после срочной госпитализации 30 января из-за временной остановки сердца.

Девочка имела инвалидность и жила в интернате для детей с особенностями развития.

Накануне врачи отказывались пускать мать в палату, хотя по закону родственники могут посещать в любое время. Следователи разрешили ей провести минувшую ночь в больнице.

Пресс-секретарь Открытой России Наталья Грязневич уточнила Интерфаксу, что Анастасия Шевченко смогла увидеться с дочерью перед ее смертью. "Вчера в итоге пустили к дочери, успели увидеться", - сказала она.

21 января в отношении Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело о деятельности "нежелательной" организации. Она стала первой обвиняемой по этой статье (284.1 УК). Активистке грозит до шести лет колонии.

По версии следствия, Шевченко, реализуя преступный умысел, принимала участие в деятельности движения Открытая Россия, которое признано нежелательным в России.

23 января активистку Открытой России взяли под домашний арест. Суд отказал ей в мере пресечения, которая бы позволила посещать дочь в интернате и обеспечить тщательный уход.

Теги:   Россия

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