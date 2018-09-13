В России участник Pussy Riot попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Близкие говорят о возможном отравлени

Вечером во вторник, 11 сентября, участника российского оппозиционного объединения Pussy Riot, издателя интернет-СМИ Медиазона Петра Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии, передает Медуза.

Близкие активиста предполагают, что его могли отравить.

По словам девушки Верзилова, участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, на котором рассматривалось дело против нее. Вечером он лег спать, а когда проснулся, сказал, что начинает терять зрение. Потом активисту становилось все хуже - он начал терять речь и способность прямо ходить.

"Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества“. Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред... Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать", - рассказала девушка.

Как передает издание, мать Верзилова приехала в больницу, но ее не пустили к сыну. Ей также отказались сообщать, в каком он состоянии - и какой у него предварительный диагноз.

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Напомним, 15 июля во время второго тайма финального матча чемпионата мира по футболу в России между сборными Франции и Хорватии на поле московских Лужников выбежали четыре активиста российского оппозиционного объединения Pussy Riot в полицейской униформе с нашивками, на которых виден российский флаг.

На странице Facebook активисты Pussy Riot написали, что посвящают акцию годовщине смерти русского поэта Дмитрия Пригова, который "создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности".