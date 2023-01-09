В РФ разбился самолет с пассажирами

9 января, 15:51
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В результате крушения Ан-2 погибли два человека (Фото:Марина Никулина/35photo.pro)

В результате крушения Ан-2 погибли два человека (Фото:Марина Никулина/35photo.pro)

В понедельник, 9 января, в Ненецком автономном округе РФ разбился пассажирский Ан-2.

Как сообщается, в результате падения погибли два человека.

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Всего же на борту самолета находились 10 пассажиров и двое членов экипажа.

Предварительной причиной крушения Ан-2 местные власти называют обледенение.

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«В экстренных службах уточнили, что самолет следовал из Учкара в Нариман. Обстоятельства аварии выясняются», — говорится в сообщении.

t.me/tass_agency
Фото: t.me/tass_agency
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Авиакатастрофа Самолеты Ан-2 Крушение

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