В РФ разбился самолет с пассажирами
В результате крушения Ан-2 погибли два человека (Фото:Марина Никулина/35photo.pro)
В понедельник, 9 января, в Ненецком автономном округе РФ разбился пассажирский Ан-2.
Как сообщается, в результате падения погибли два человека.
Всего же на борту самолета находились 10 пассажиров и двое членов экипажа.
Предварительной причиной крушения Ан-2 местные власти называют обледенение.
«В экстренных службах уточнили, что самолет следовал из Учкара в Нариман. Обстоятельства аварии выясняются», — говорится в сообщении.